На Урале в лобовом столкновении грузовиков погибли оба водителя

Под Златоустом в Челябинской области устраняют последствия крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли два человека. По предварительным данным, из-за дождя произошло лобовое столкновение большегрузов, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

- Авария произошла сегодня в 08.45 утра на 1731 километре трассы "Москва - Челябинск" под Златоустом, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 49-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем КамАЗ - коммунально-дорожной машиной.

40-летний водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, предположительный виновник аварии умер во время транспортировки в больницу.

На месте происшествия организовано реверсивное движение. Устраняются последствия ДТП, отметили в ГИБДД области.