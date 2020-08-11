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11.08.2020 14:50
Рубрика: Происшествия

На Урале в аварийном доме на ребенка упал потолок

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Общественная организация "Гражданский патруль" Фото: Общественная организация "Гражданский патруль"
Фото: Общественная организация "Гражданский патруль"

В городе Златоусте Челябинской области организована проверка по факту обрушения потолка в аварийном здании бывшего общежития. Посыпавшиеся фрагменты перекрытия едва не травмировали ребенка, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.
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- По предварительным данным, на мальчика упала доска с фрагментом штукатурки, когда он находился в ванной, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит содержание жилого дома.

Как рассказали "РГ" в общественной организации "Гражданский патруль", капитального ремонта в здании бывшего общежития по улице Тургенева,3 жильцы не видели более 20 лет, хотя регулярно оплачивают эту графу в квитанции своей управляющей компании.

- О проблемах дома знают и в администрации и местные депутаты, но никаких мер не предпринимают, - пояснил представитель "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королёв. - Доходит до того, что люди слышат в ответ на жалобы: что, мол, у вас, мужиков в доме нет, пусть починят. Давно пора проверить, на что тратятся коммунальные платежи местных жителей.

По мнению общественников, здание давно должны были признать аварийным, а людей расселить. Продолжая самостоятельно бороться с разрухой в ветхом здании, они подвергают опасности cебя и своих детей.

Ход и результаты доследственной проверки поставлено на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.

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