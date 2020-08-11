Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается

Бывает, стоишь под какой-нибудь крышей и ждешь, когда закончится внезапно начавшийся ливень, а смартфон предательски сообщает: "В ближайшие два часа осадков не ожидается". Или же срочно меняешь все планы на выходные из-за круглосуточного дождя в прогнозе, а суббота или воскресенье выдаются вполне теплыми и погожими. Как выходит, что даже краткосрочный прогноз не всегда сбывается? Объясняет главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

- Проблема детального прогноза с точностью по каждому пункту пока действительно не решена на сто процентов, и, по мнению специалистов, не будет решена еще долго, - пояснила она "РГ". - Атмосфера - очень неустойчивая и подвижная среда. Процессы, которые в ней происходят, очень сложны, не все из них возможно описать и измерить.

Например, по словам Галины Шепоренко, есть проблема с измерениями. Дело в том, что метеостанции находятся друг от друга на расстоянии порядка 150 километров. Это делает измерения дискретными (прерывистыми). Поэтому синоптикам, чтобы все просчитать, приходится проводить интерполяцию (находить промежуточные значения) между данными значений метеостанций. Получается, что погрешности появляются уже на этом этапе.

- В численных моделях, с помощью которых дается прогноз, тоже имеются некоторые допущения, потому что в уравнениях не все возможно описать и параметризовать. Хотя современные вычислители позволяют обрабатывать очень большие объемы информации, тем не менее, недостаток информации сказывается. Это очень сложно. До сих пор не поддаются прогнозу некоторые опасные явления, скажем - град, - говорит синоптик.

В пример она привела недавнюю непогоду в Нижнем Тагиле. Из многих районов приходили сообщения о сильном граде, которые нанес некоторые повреждения. Однако метеостанция, которая находится на окраине города, этот град не зафиксировала. Дело в том, что появление таких твердых осадков очень локально. Свою роль сыграла и невысокие температура и облачность. В таких условиях метеорологический радиолокатор не может отметить градовые ячейки.

По словам Шепоренко, несмотря на то, что точность прогноза превышает 90 процентов, и доходит до 95, доля тех, которые не подтверждаются, остается достаточно высокой.