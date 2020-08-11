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11.08.2020 11:27
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, вернется ли тепло на Средний Урал

Текст: Юлия Мякишева

Вторая декада месяца в Свердловской области будет прохладной и с осадками. А в третьей декаде возможно потепление.

Фото: iStock
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- В среду, 12 августа, будет меньше осадков, чем сегодня. А 13 августа будет сухо. А потом на Урал придет еще один циклон. Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что такие показатели ниже на 2-3 градуса климатической нормы.

В третью декаду уральцев ожидает более комфортная погода - 22-25 градусов тепла.

Галина Шепоренко отметила также, что в Горнозаводском округе (Нижний Тагил, Висим, Невьянск) уже выпала месячная или полуторамесячная норма осадков. В Екатеринбурге процент от месячной нормы пока не превысил 86.

Кстати

По данным Уралгидрометцентра, это лето выдалось особенно жарким, также оно началось раньше обычного: в мае, а не в середине июня, как это бывает. Синоптики выделяют три аномальных периода жары в этом году. Самый теплый из них продлился с 7 по 19 июля. Тогда, 16 июля было зафиксировано 39,2 градуса. Последний такой рекорд был установлен в 1931 году - 37,7 градусов. Из-за такой погоды на Урале 10-18 дней была объявлена пожарная опасность пятого класса.

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