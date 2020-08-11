В Югре построили арт-парк по инициативе детей

Основной темой создания арт-парка "Этноград" в деревне Русскинской Сургутского района стали легенды народов Севера. Но самое показательное, что проект был создан на основе эскизов и предложений воспитанников детского лагеря "Этноград".

Напомним: этот проект министерство строительства России признало лучшим наряду еще со 132 работами по благоустройству из 49 различных территорий страны, внесло в реестр практик, которые рекомендовано тиражировать в других регионах России. В экспозицию вошли девять скульптур, прототипами которых стали культовые фигуры коренных народов Севера.

В ходе рабочего визита в Сургутский район глава Югры Наталья Комарова побывала в арт-парке "Этноград" и познакомилась с его органичным продолжением - проектом по обустройству игрового пространства "Йонтэх". Это уникальный для России объект по концепции, дизайну, исполнению и консолидации ресурсов из разных источников. Парк стал реализацией настоящей детской мечты. При этом формирует по-настоящему комфортную, безопасную и содержательную городскую среду.

На сегодня уже благоустроена территория, созданы двухметровые арт-объекты, изображающие героев хантыйских легенд, коренного народа Севера.

- Ребята уже изучают здесь историю и культуру, - отметила руководитель агентства инновационных решений в сфере социокультурной деятельности "Среда развития" Елена Харева. - Всего в проекте будет представлено пять локаций, где дети учатся играя. Это уличный научный парк, здесь ребята будут проходить полосы испытаний, проводить эксперименты, играть на музыкальных инструментах. Парк доступен для всех жителей деревни.

Полностью игровое пространство "Йонтэх" планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.

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В ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Югре появится нынче и три новых объекта благоустройства в Нефтеюганске. Их выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования.

Так, около школы №9 создается сквер с игровой и спортивной площадками, уличными тренажерами и мини-станцией для изучения дорожных правил. Кроме того, здесь будут установлены ротонда и чугунная фигура Буратино. Их уже изготавливают екатеринбургские скульпторы.

В скейт-парке будет установлен целый ряд фигур, в их числе грайнд- и мэнуал-боксы, радиусы и другие. Всего предусмотрено 14 элементов. Отметим, новую площадку планируется использовать для проведения соревнований по экстремальным видам спорта.

В одном из микрорайонов города в рамках нацпроекта создается мемориальная и культурно-досуговые зоны. Здесь оформляются новые клумбы, идет замена брусчатки, светильников.

Отметим, что на реализацию проектов в Нефтеюганске направлено почти 45 миллионов рублей, в том числе за счет окружного бюджета - 23,26 миллиона рублей. Объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 10 сентября.

Благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" сегодня осуществляется практически на всей территории региона.

Так, в городском поселении Таежном Советского района общественники приняли благоустроенную аллею отдыха по улице Курченко. Там установлены малые архитектурные формы, входная арка и ограждения. На аллее - арт-объект "Фотозона", стенд с памятными фотографиями из жизни поселка, скамейки и урны.

Кроме того, отреставрирован памятник бортпроводнице "Аэрофлота" Надежде Курченко, героически погибшей при захвате самолета в 1970-е годы. Стела была установлена еще в советское время по инициативе местной пионерии.