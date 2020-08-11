Жители Екатеринбурга своими силами облагораживают историческую усадьбу

В Екатеринбурге группа горожан проводит субботники у купеческого дома Рязанова и пытается привлечь внимание общественности к проблеме его обветшания. Они считают, что дом, благодаря его истории и особенностям архитектуры, можно сделать символом города и местом притяжения.

Лидеру команды Константину Плашиннову 21 год. Он приехал в Екатеринбург из Кургана. Отучился по направлению "Нанотехнологии", хотя мечтал быть архитектором. Поэтому, когда узнал, что в городе проводят лекции о сохранении исторических зданий, записался и прослушал курс. Когда дело дошло до практики, вспомнил дом, мимо которого ходил по дороге в институт - усадьбу Рязанова. Стал читать о ней. И влюбился в историю.

Участники команды - слушатели курса, волонтеры, и горожане, которые узнали об идее в социальных сетях.

- В одну из первых встреч мы посадили возле дома куст шиповника, который мне подарили друзья. Потом я каждый день приходил во двор и поливал его. Жители на меня смотрели с удивлением, они не знали, кто я. Поэтому команда решила устроить чаепитие и познакомиться. Они нашу идею поддержали. Одна бабушка, которая живет в усадьбе дольше всех, сначала отнеслась к нам скептически, но в конце встречи сказала, что мы подарили ей надежду, - рассказывает Константин.

Несмотря на статус объекта культурного наследия (ОКН), вид усадьбы настораживает. С улицы Куйбышева, где находятся главные ворота, объект можно рассмотреть только с другой стороны дороги: здание закрыли деревья. Из-за того, что дорогу подняли, окна первого этажа находятся под землей. Прохожие думают, что дом заброшен, поэтому в получившуюся яму кидают мусор. Из-за большого потока машин на Куйбышева и близости к дороге, здание все в пыли и грязи. Колонны усадьбы разрушаются в основании, и местные жители сами начали заделывать их бетоном. Углы здания из-за влажности покрываются плесенью и осыпаются. Окна во флигеле закрыты сплошным куском шифера.

Ребята убирают территорию от мусора, почистили газон от мелких побегов деревьев и травы, посадили маленькие растеньица (их, правда, кто-то сломал). Отрезали ветки, которые мешали прохожим на тротуаре. Стало заметно чище и уютнее, но все проблемы сами они решить не смогут.

- Историческая значимость некоторых пристроев до сих пор стоит под вопросом. Поэтому нужно провести экспертизу здания и создать документацию. Без этих бумаг нельзя проводить реконструкцию. Но на нее придется потратить около четырех миллионов рублей. Собирать средства планируем через фонд сохранения исторического наследия "Внимание". Чтобы заявку на сбор одобрили, нужно опять же собрать пакет документов. Например, у нас уже есть советский паспорт ОКН), акты и приказы, связанные с зоной охраны, карты с инженерными сетями участка, планировка дома, историческая справка, - говорит активист.

Документы потребуются и для работы с партнерами, инвесторами, администрацией города, участия в грантах. Без них, по словам Константина, тяжело выглядеть убедительно. При этом собрать документы не так просто, как может показаться. Сложность заключается в том, что некоторые бумаги отсутствуют в свободном доступе, их приходится запрашивать, а ответы порой идут долго, другую информацию вовсе не выходит получить.

Опыт работы со спонсорами у ребят есть. Правда, неудачный. Они пытались привлечь крупную сеть магазинов с товарами для дома и дачи к созданию общественного сада - он должен был стать данью большому парку, который был здесь во времена купцов. Соглашение удалось получить, но с началом пандемии переговоры закончились. Сейчас Константин самостоятельно сколотил одно ограждение для грядки, и в теплую погоду команда собирается убрать заросли крапивы с газона, и дать начало новому рязановскому саду.

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Справка "РГ"

Усадьбу строили с 1815 по 1850 год. Когда-то здание принадлежало роду Рязановых - богатых и влиятельных екатеринбуржцев того времени. Купцы-старообрядцы, золотодобытчики, основатели салотопленного бизнеса - так обычно вспоминают представителей этой фамилии. С ними связано множество легенд. Одна из них о том, что в переходах между большой рязановской усадьбой, малой и старообрядческим молельным домом (ныне - Свято-Троицким кафедральным собором) спрятаны сундуки с золотом.

Рязановы жили в усадьбе до революции. После в разные годы здесь, по некоторым данным, располагались управление службы путей железной дороги, институт социалистической реконструкции сельского хозяйства, стройконтора, станция переливания крови. По другим - детский дом и автошкола. В советское время усадьбу полностью отдали под коммунальные квартиры, которые располагаются здесь до сих пор.