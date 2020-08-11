Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест

Количество желающих поступить в российские университеты в этом году не уменьшилось. Об этом сообщил в ходе совещания президента с членами правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Предпочтения абитуриентов достаточно сбалансированы, но наибольшей популярностью пользуются направления в области информационных технологий, инженерного дела, медицины и педагогики, - отметил глава Минобрнауки. - Важно, что в этом году наши университеты смогут принять больше первокурсников на бюджетные места.

В соответствии с поручением президента в июле 2020 года в вузы дополнительно распределены 11,5 тысяч бюджетных мест. При этом в приоритете - региональные вузы: они получили более 9,5 тысяч мест.

Валерий Фальков также рассказал, что в преддверии нового учебного года в вузах ведутся плановые работы по проверке работы инженерных систем, а также систем противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

- В текущем году из федерального бюджета вузам были дополнительно выделены на это 15,8 миллиардов рублей, - уточнил министр.