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11.08.2020 18:39
Рубрика: Спорт

Хороший удар

Экс-футболисту Роману Широкову не дали пробить одиннадцатиметровый, тогда он оскорбил и избил арбитра
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Бывший игрок сборной России Роман Широков, который завершил карьеру в 2016 году, похоже, перепутал футбольное поле с боксерским рингом, избив судью встречи двух любительских команд.
Роман Широков, еще будучи игроком, не раз проявлял эмоции на поле. Но чтобы избить судью - такого еще не было. Фото: istagram.com / edim_sport Роман Широков, еще будучи игроком, не раз проявлял эмоции на поле. Но чтобы избить судью - такого еще не было. Фото: istagram.com / edim_sport
Роман Широков, еще будучи игроком, не раз проявлял эмоции на поле. Но чтобы избить судью - такого еще не было. Фото: istagram.com / edim_sport

Чем же 20-летний арбитр Никита Данченков, представляющий Московскую коллегию судей по футболу, так не угодил Широкову?! Роман, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, советник министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова и эксперт спортивного телеканала "Матч ТВ", вероятно, на правах большого специалиста в грубой форме потребовал назначить пенальти. Судья показал экс-футболисту красную карточку за нецензурную брань. В ответ на это Широков напал на Данченкова и ударил его по лицу, а потом еще и пытался добить упавшего на поле арбитра ногами. Но тут уже среагировали другие игроки и оттащили зарвавшегося Широкова.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Не сдержал эмоций", "хамский поступок" - все эти определения в полной мере не могут описать возмущение организаторов матча и других свидетелей произошедшего от дикой, не поддающейся логическому объяснению выходки Широкова. Он, кстати, уже принес извинения, но нужных слов подобрать тоже не сумел.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", - написал Широков в своем "Инстаграме" (орфография и пунктуация автора сохранены - "РГ").

Роман пожелал арбитру скорейшего выздоровления, а также принес извинения организаторам и партнерам по команде.

К сожалению, подобный эпизод с участием российских футболистов уже не первый. Агрессивное и неадекватное поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева довело их до судебных разбирательств и тюрьмы. Проблемы с законом могут возникнуть и у Широкова, ведь пострадавший собирается написать заявление в полицию. Об этом ТАСС рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

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В этой ситуации пока есть только одна более или менее хорошая новость - избитый Никита Данченков, получивший сильный удар в челюсть и еще более ощутимое моральное потрясение, чувствует себя нормально. По крайней мере физически.

"Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров - самое главное. Я протор­чал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований, - сообщил Данченков в "Инстаграме". - Самое главное, что вроде со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя - сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать".

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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

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