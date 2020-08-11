Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом сказал вице-премьер Алексей Оверчук в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы внимательно ведем анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами, - сказал Оверчук. - Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию, Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем".

Президент напомнил, что речь идет о тех странах, в которые благодаря СИДН можно выводить деньги, например, в виде дивидендов, без уплаты налога в России - налог уплачивается по сниженной ставке в стране, в которую выводятся деньги. "У нас НДФЛ 13% в основном, там 2, - привел пример Путин. - Это стимулирует вывод капиталов за границу".

В марте президент поручил правительству изменить СИДН со странами, через которые проходит наибольший объем ресурсов российского происхождения с тем, чтобы доходы, которые выводятся из России, облагались справедливым налогом. В случае отказа изменить соглашения Россия готова выйти из них в одностороннем порядке.

В понедельник российская сторона завершила переговоры об изменении СИДН с Кипром (ключевой офшорной юрисдикции с точки зрения объема проходящих через нее ресурсов российского происхождения): с 2021 года Россия будет взимать с дивидендов и процентов, которые выводятся на остров, налог по ставке 15%. По оценкам министерства финансов, дополнительные доходы, которые получит российский бюджет, могут составить от 130 до 150 млрд рублей ежегодно.

Как ранее сообщал Минфин, Мальта и Люксембург также в целом согласились на российские предложения. "Что касается Нидерландов, то здесь у голландцев еще есть время на подготовку ответа, поэтому мы пока находимся в режиме ожидания, - сказал Оверчук. - Но если они будут затягивать, то, конечно же, мы им об этом напомним".