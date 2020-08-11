Российские теннисистки ненадолго задержались в Праге, где стартовал турнир с призовым фондом в 200 тысяч долларов.

Первая ракетка России Екатерина Александрова, посеянная под пятым номером, в стартовом раунде со счетом 2:6, 4:6 проиграла победительнице квалификации Лесе Цуренко из Украины. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Обидно, ведь для Екатерины, которая живет и тренируется в Праге, это был "домашний" турнир.

Чуть ранее из сетки выбили и шестую сеяную Анастасию Павлюченкову. Настя, занимающая 30-ю строчку в рейтинге, боролась чуть дольше (1 час 46 минут), но в итоге уступила 70-й ракетке мира Аранче Рус из Нидерландов - 5:7, 2:6.

Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова и Варвара Грачева.

Кроме того, на параллельном турнире в американском Лексингтоне Вера Звонарева также не смогла преодолеть барьер первого круга.