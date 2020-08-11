Росстат оценил потери экономики во втором квартале в 8,5%

ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик карантинных мер, снизился на 8,5% относительно того же периода 2019 года. Это следует из предварительной оценки Росстата физического объема ВВП. Она оказалась лучше ожиданий.

В начале II квартала, по данным Минэкономразвития, соотношение числа работников предприятий, приостановивших деятельность, к общему числу работающих достигло в среднем по России 28%, уже в начале июня, после отмены режима самоизоляции и пропускной системы в Москве, этот показатель снизился до 10,4%. В июне Минэкономразвития прогнозировало снижение ВВП во II квартале на 9,5%, Банк России в июле оценивал это снижение в 9-10%. Оценки экспертов были еще более консервативными - минус 11-12%, отмечает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. На результат повлияла, в частности, более позитивная, чем ожидалось, динамика в строительстве.

Потери российской экономики в результате пандемии оказались сравнительно не столь большими в связи с ведущей ролью крупных компаний и небольшой долей малого бизнеса, наиболее сильно пострадавшего от мер по борьбе с Covid-19. Для сравнения, ВВП Германии во II квартале снизился на 11,7%, еврозоны в целом (19 стран) - на 15% в годовом сопоставлении. Кроме того, правительство приняло меры по поддержке потребительского спроса и наиболее пострадавших отраслей.

Максимальное падение отмечено Росстатом в сырьевом секторе (падение добычи полезных ископаемых составило 10,3%), розничной торговле (-16,6%), пассажирских перевозках (пассажирооборот сократился на 79%), а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению (объем платных услуг упал на 37,2%).

В сырьевом секторе это связано с дополнительным ограничением добычи нефти в мае-июне в рамках сделки ОПЕК+, в остальных перечисленных секторах - с режимом нерабочих дней, закрытием международного авиасообщения и другими мерами по борьбе с пандемией.

Минимальное падение Росстат отметил в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.

Единственной отраслью, где даже в условиях карантинных мер производство выросло, стало сельское хозяйство (+3,1%).