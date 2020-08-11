Росстат оценил потери экономики во втором квартале в 8,5%

Новости

Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Росстат оценил потери экономики во втором квартале в 8,5%

Текст: Игорь Зубков
ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик карантинных мер, снизился на 8,5% относительно того же периода 2019 года. Это следует из предварительной оценки Росстата физического объема ВВП. Она оказалась лучше ожиданий.

В начале II квартала, по данным Минэкономразвития, соотношение числа работников предприятий, приостановивших деятельность, к общему числу работающих достигло в среднем по России 28%, уже в начале июня, после отмены режима самоизоляции и пропускной системы в Москве, этот показатель снизился до 10,4%. В июне Минэкономразвития прогнозировало снижение ВВП во II квартале на 9,5%, Банк России в июле оценивал это снижение в 9-10%. Оценки экспертов были еще более консервативными - минус 11-12%, отмечает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. На результат повлияла, в частности, более позитивная, чем ожидалось, динамика в строительстве.

ВВП Еврозоны во втором квартале упал почти на 12 процентов

Потери российской экономики в результате пандемии оказались сравнительно не столь большими в связи с ведущей ролью крупных компаний и небольшой долей малого бизнеса, наиболее сильно пострадавшего от мер по борьбе с Covid-19. Для сравнения, ВВП Германии во II квартале снизился на 11,7%, еврозоны в целом (19 стран) - на 15% в годовом сопоставлении. Кроме того, правительство приняло меры по поддержке потребительского спроса и наиболее пострадавших отраслей.

Максимальное падение отмечено Росстатом в сырьевом секторе (падение добычи полезных ископаемых составило 10,3%), розничной торговле (-16,6%), пассажирских перевозках (пассажирооборот сократился на 79%), а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению (объем платных услуг упал на 37,2%).

В сырьевом секторе это связано с дополнительным ограничением добычи нефти в мае-июне в рамках сделки ОПЕК+, в остальных перечисленных секторах - с режимом нерабочих дней, закрытием международного авиасообщения и другими мерами по борьбе с пандемией.

Минимальное падение Росстат отметил в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.

Единственной отраслью, где даже в условиях карантинных мер производство выросло, стало сельское хозяйство (+3,1%).

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу