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11.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

- Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля. Если мировым рынкам удастся избежать существенного ухудшения настроений, рублю вполне по силам развить отскок в ближайшие недели.

За шесть недель по конец июля рубль подвергся серьезному давлению, оказавшись технически сильно перепроданным. Особенно это выражено в котировках EURRUB, которые в третий раз в истории поднимались выше 87, но не сумели закрепиться выше. Полноценная коррекция способна отправить EURRUB к 80 в ближайшие два месяца. Но это будет возможно только при сравнительно негативном для доллара сценарии, исключающем его восстановление в ближайшие дни и недели. Более осторожными можно считать прогнозы на откат чуть ниже 85 на этой неделе и дальнейшее нащупывание локального "дна".

Новости по нефтедобывающим отраслям также на стороне российской валюты. Данные прошлой недели отметили сокращение (пусть и небольшое) добычи, несмотря на рост котировок, а также падение числа работающих буровых в США до новых исторических минимумов.

Параллельно Россия увеличивает с августа добычу нефти в связи с запланированным смягчением квот. То есть одновременно выросли цена и объем продажи - редкое позитивное сочетание в последние годы. Цена на газ также резко выросла на бирже в июле, дополнительно подтверждая позитивные сигналы рынка нефти.

Фото: iStock
До ноября положение рубля останется нестабильным

Также против рубля должны перестать действовать такие разовые факторы как конвертация и вывод дивидендов. Кроме того, похоже, что в настроения по рублю уже вернулись санкционные риски, делает российскую валюту индифферентной к новостям на эту тему в ближайшие недели.

Среди факторов риска для рубля - излишнее ослабление доллара в предыдущие недели. Как и в ситуации с рублем, продавцы, похоже, зашли слишком далеко, сформировав пространство для отката. Однако устойчивый спрос на доллар - это плохая новость для сырьевых и фондовых рынков по всему миру.

Если коррекция перерастет в сильную распродажу, пара USDRUB вполне может пойти вверх на тест уровней 80 за доллар в ближайшие два месяца. Более консервативный сценарий размеренной коррекции доллара предполагает рост USDRUB к 75 и последующую консолидацию у этого уровня.

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