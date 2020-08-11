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11.08.2020 10:09
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Текст: Диана Ковалева

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал граждан Поднебесной экономнее относиться к еде. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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По словам китайского лидера, "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает". Несмотря на то, что производство зерна в стране растет из года в год, всегда нужно помнить о рисках в области продовольственной безопасности, заявил Си Цзиньпин. Он также добавил, что влияние пандемии в этом году стало для Китая тревожным сигналом.

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия", - отметил глава государства.

Он также призвал усилить просвещение в вопросах питания и начать прививать "привычку умеренности и экономии в еде". Кроме того, Си Цзиньпин заявил о необходимости создания в обществе атмосферы "стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию".

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