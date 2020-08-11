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11.08.2020 22:12
Рубрика: В мире

Следователи проводят проверку по факту гибели протестующего в Минске

Текст: Диана Ковалева

Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту гибели мужчины во время массовых протестов, которые прошли вечером 10 августа в столице Беларуси. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Екатерина Гарлинская.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз - прим. "РГ")", - приводит слова Гарлинской официальный сайт СК Беларуси.

Напомним, что ранее белорусское МВД сообщило о гибели одного участника демонстраций в Минске. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова рассказала, что он "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей", но оно "взорвалось в руке, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью".

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