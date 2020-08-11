Слуцкий раскритиковал арбитров после матча "Рубин" - "Локомотив"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, удаленный в перерыве матча Премьер-лиги с "Локомотивом" (0:2), раскритиковал работу арбитров.

Много споров вызвал эпизод в середине первого тайма, когда рефери Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу хозяев после падения в чужой штрафной Ивана Игнатьева. Слуцкий высказал претензии Иванову и в результате получил красную карточку.

"Я давал уже ранее интервью, привлек внимание к вопросу судейства. Перед сезоном мы направили письмо, просили прислать рефери и объяснить работу VAR. Вот накануне, после матча "Спартака" с "Сочи", арбитры впервые стали объясняться. В нашей игре судья не назначил очевидный пенальти. Что это - предвзятость или низкая квалификация? Они нас считают идиотами. Однако люди не в курсе, как работает VAR", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ".

Добавим, что победу "железнодорожникам" в матче в Казани принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.