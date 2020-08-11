СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича

Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич привлек внимание итальянского "Наполи". По данным Gazzetta dello Sport, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже провел переговоры с представителями 22-летнего игрока.

Отмечается, что "Наполи" готовит предложение для ЦСКА в размере 20 миллионов евро плюс бонусы.

Об интересе "Наполи" к Влашичу сообщалось еще пару недель назад. Судьба этого трансфера, по сообщениям СМИ, во многом зависит от того, сумеют ли неаполитанцы продать бразильского полузащитника Аллана.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в составе армейцев он провел 69 игр и забил 21 мяч. В активе Влашича 11 матчей и 3 гола за сборную Хорватии.