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11.08.2020 18:53
Рубрика: Общество

Бросить на ветер

Сможет ли Европа к 2050 году отказаться от нефти, газа и угля
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Историческим может стать для Европы 2050 год. Она намерена полностью "позеленеть". Отказаться от нефти, газа и угля. Перейти на электроэнергию, которую будут получать от Солнца, ветра и биомассы. "Цель Евросоюза - к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
К середине века редкая крыша в Европе не будет покрыта солнечными панелями. Фото: GettyImages К середине века редкая крыша в Европе не будет покрыта солнечными панелями. Фото: GettyImages
К середине века редкая крыша в Европе не будет покрыта солнечными панелями. Фото: GettyImages

Еще каких-то десять лет назад это казалось фантастикой. Ведь цена киловатта возобновляемых источников энергии (ВЭИ) в разы превышала "традиционный". И хотя этот разрыв сокращался, но так медленно, что свет в конце туннеля для "зеленой" энергетики был почти не виден. Чтобы стимулировать потребителей ее использовать, Евросоюз был вынужден выделять миллиарды евро.

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Надо отдать должное настойчивости и упорству энтузиастов. И прежде всего ученым. Они сумели найти решения, которые позволили резко поднять кпд возобновляемых источников, усовершенствовать конструкции станций, повысить их эффективность. В итоге сегодня цены практически сравнялись. И "альтернативная" электроэнергия стала быстро теснить "традиционную".

- В Европе на возобновляемые источники - Солнце, ветер, биомасса - сегодня приходится почти 33 процента всей электроэнергии, - говорит председатель научного совета РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии Олег Попель. - Есть и очевидные лидеры. У Дании это почти 56 процентов, Швеции - более 50 процентов, Германии - 47. В мире уже несколько лет вводится больше "зеленых" станций, чем сжигающих ископаемое топливо. Скачок впечатляет. Если и дальше пойдет такими темпами, нулевой вариант по углеводородам к середине века в Европе может быть достигнут. Но для этого, конечно, требуются огромные вложения, сотни миллиардов евро.

Что заставляет европейцев тратить такие гигантские суммы? Конечно, климат. Специалисты рисуют все более мрачные картины надвигающего будущего. И кажется, что они недалеки от истины. Во всяком случае это подтверждают ставшие уже обыденностью рекорды погоды. А впереди дальнейшее таяние Арктики и Антарктиды, поднятие уровня океана, затопление многих мегаполисов. Единственный шанс остановить этот апокалипсис назван в Парижском соглашении, подписанном более 100 странами в 2016 году: надо удержать рост глобальной средней температуры на планете ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Для чего выбросы энергетики должны к 2050 году сократиться до нуля. И здесь вся надежда прежде всего на Солнце и ветер.

Водородная программа Евросоюза может обойтись в 200-450 миллиардов евро, но климат того стоит

Как грибы после дождя будут расти новые ветряки, солнечные электростанции, солнечные панели покрывать крыши домов, по дорогам бегать электромобили. Но далеко не везде электричество окажется рентабельным. Как быть? У Евросоюза и здесь есть свой козырь - водород. На него можно перевести часть автомобильного и железнодорожного транспорта, что уже сейчас вполне реально. Впрочем, водороду отводится куда более важная роль. Как известно, возобновляемые источники имеют серьезный минус: они нестабильны. Солнце заходит, ветер стихает. И здесь на выручку приходит водород. Его можно накопить от тех же ВЭИ, когда они работают по максимуму и вырабатывают избыточную энергию. А ночью или затишье выпускать водород из накопителей и получать электричество.

- Самый простой и уже довольно дешевый способ получить водород - это электролиз воды, - говорит завлабораторией водородных технологий Института высоких температур РАН, доктор технических наук Василий Борзенко. - Есть и другие технологии, более дешевые, но все имеют "углеродный след", то есть выделяют СО2. Поэтому ставка делается именно на электролиз.

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С 2020 по 2024 год Евросоюз намерен установить водородные электролизеры по производству 1 млн тонн водорода в год, затем до 2030 года выпуск вырастет до 10 млн тонн. Накопленный водород будет направляться на самые разные производства, где станет источником энергии.

- В принципе водород может стать основой энергетики, - говорит Борзенко. - Например, немногие пока знают о серьезном прогрессе топливных элементов, в которых можно применять водород. У них теоретический кпд 100, пока реально 50, но и это намного выше, чем в любой тепловой машине. Развитие таких источников энергии позволяет говорить о водороде как о топливе будущего.

Правда, у водорода есть недостаток. Он легкий, а потому его сложно транспортировать. Но и здесь ученые уже нашли решение. Предлагается "загонять" водород вместе с природным газом в обычный газопровод, что позволит их передавать в любую точку, а на месте разделять.

Водородная программа потянет почти на 200-450 миллиардов евро. Но правительства считают, что климат того стоит. По мнению европейцев, Россия могла бы включиться в программу, поставляя водород в Старый Свет. Тем более что у нее есть многолетний опыт поставок топлива в Европу и соответствующая инфраструктура.

Сейчас скептицизм многих экспертов по поводу амбициозных планов Европы сменился оптимизмом. Они считают, что это вполне реально, если, конечно, не случится чего-то непредвиденного. Но остановит ли нулевой вариант наступление потепления? Ведь многие из подписавших Парижское соглашение стран его не выполняют, а США вообще вышли из договора. Однако самое тревожное даже не это. По мнению многих ученых, климат уже пересек некую критическую черту, перешел рубеж, откуда крайне сложно возвратиться к прежним показателям. На это потребуются десятилетия. Словом, мы уже опоздали, и мрачных сценариев уже не избежать, к ним надо готовиться. Остается надеяться, что мы пока мало знаем о климате и все не так печально.

Справка "РГ"

Сейчас доля электроэнергии, которая вырабатывается в России возобновляемыми источниками энергии, составляет около одного процента. В энергетической стратегии РФ планируется к 2035 году, что рост производства электроэнергии от ВЭИ должен вырасти в 13-20 раз, до 30 миллиардов киловатт-часов.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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