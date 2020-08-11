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11.08.2020 00:01
Рубрика: Экономика

СП раскритиковала Корпорацию МСП за отсутствие долгосрочной программы развития

Текст: Екатерина Петрова
Счетная палата России (СП) раскритиковала объем имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые сегодня предоставляет Корпорация МСП. Такие выводы сделаны по итогам первого этапа масштабной проверки деятельности корпорации, которую провели аудиторы СП. Речь идет о выполнении среднесрочной программы за 2016-2018 гг.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Имущественная поддержка корпорации заключается в предоставлении консультационных и информационных услуг бизнесу. Однако функциями оператора государственного или муниципального имущества эта структура не наделена. "Действительно, мы не являемся собственниками имущества, но у нас есть информация по всем четырем уровням собственности, которую мы собираем во взаимодействии с субъектами Российской Федерации и муниципалитетами. Мы предоставляем возможность субъектам Российской Федерации воспользоваться этим имуществом и сопровождаем, соответственно, сам процесс пользования", - прокомментировал генеральный директор - председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман.

В числе недостатков аудиторы СП также назвали отсутствие долгосрочной программы развития. "Это не позволяет в полной мере обеспечить заинтересованность Корпорации в достижении основных приоритетов, целей и задач, предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации в сфере развития МСП", - отмечает аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Проверка показала, что все целевые показатели среднесрочной программы деятельности Корпорации на 2016-2018 годы выполнены. Однако и здесь аудиторы выявили ряд проблемных моментов. К примеру, показатель "Число уникальных пользователей сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП" не раскрывает эффект от оказанной поддержки, а дает только статистику пользования функционалом ресурса. Кроме того, методики расчета части показателей в полной мере не соответствуют их наименованиям. Так, показатель "Среднегодовой прирост доли закупок у субъектов МСП" должен отражать рост доли закупок у субъектов МСП в 2016-2018 гг. "Однако на деле он показывает среднее за три года превышение доли закупок конкретных заказчиков у субъектов МСП над установленным нормативом", - пояснил аудитор.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Аналогичная ситуация с показателем "Доля субъектов МСП, использующих механизм получения услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ и в электронной форме через порталы услуг и портал бизнес-навигатора МСП". Он также не отражает долю субъектов МСП, которые воспользовались услугами Корпорации.

В свою очередь, в корпорации с выводами СП согласны. Теперь предстоит работа по устранению выявленных недочетов.

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" создано в 2015 году для поддержки малого и среднего предпринимательства. В числе акционеров - Росимущество и госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Общий размер уставного капитала составил 107 млрд рублей.

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