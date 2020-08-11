Стоимость мировых лесных ресурсов может сократиться на 30%

Ценность мировых лесных ресурсов составляет от 50 до 150 трлн долларов, и самый ценный ее компонент - та роль, которую леса играют в регулировании климата. Но различные угрозы, из которых главными являются изменения характера землепользования и повышение температуры, вызывают обезлесение и вырождение, в результате чего их стоимость может снизиться на 30% до 2050 года, показало исследование BCG.

России принадлежат самые богатые лесные ресурсы в мире, в основном это бореальные - хвойные и смешанные леса, расположенные в северных широтах. Территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20% - 815 млн га - в России. Потери стоимости российских лесов могут составить около 10%.

России принадлежит пятая часть мировых лесных ресурсов стоимостью более 4 трлн долларов. Однако растущие экстенсивные вырубки и пожары могут привести к потере этого глобального преимущества, если не предпринять решительные меры. "Текущая стоимость лесов в России - а это примерно 4 трлн долларов - превосходит стоимость всей российской нефти на 28%. Однако, чтобы не потерять этот уникальный ресурс уже через 20-30 лет, необходимо решительно пересмотреть подходы к управлению с точки зрения рационального использования и восстановления лесов, а также эффективности работы по устранению двух главных негативных факторов - экстенсивных вырубок и пожаров. Необходимо начать действовать решительно уже сейчас, чтобы как минимум удержать текущий уровень, а как максимум - развернуть тренд", - уверен Константин Полунин, партнер-эксперт и директор BCG.

Ценность лесных ресурсов в мире снижается из-за пяти основных факторов: изменений характера землепользования, включая перевод площадей, занятых лесом, в категорию сельхозземель; глобального повышения температуры, нерациональной вырубки, лесных пожаров, распространения вредителей и болезней. В среднем по миру влияние пожаров значительно меньше, чем изменения характера землепользования и повышение температуры - на эти два фактора в совокупности приходится 27 из 30% прогнозируемых потерь стоимости лесов в период до 2050 года.

В России основной ущерб наносят нерациональные вырубки и пожары. Экстенсивный характер лесозаготовок, нелегальные и сплошные вырубки, низкий контроль за лесовосстановлением - все это разрушает средообразующую ценность лесов. Площадь лесных пожаров стремительно растет в последние годы. С одной стороны, это может объясняться повышением качества спутникового отслеживания территорий пожаров. С другой, недостаточностью ресурсов для пожаротушения и наличием зон контроля (49% лесных территорий), в которых пожары тушить необязательно, отмечают эксперты BCG.

"Коммерческий потенциал российских лесов еще далеко не реализован, - подчеркнул Полунин. - Ключ к этому - в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счет перехода к более эффективным методам - интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству".

Стоимость лесов для сохранения текущей ситуации - 4 трлн долларов - рассчитывается в привязке к текущим ценам Европейского торгового союза (ЕТС - EU Emissions Trading System): 27 долларов за тонну CO2. Однако для предотвращения глобального потепления стоимость СО2 должна быть выше 135 долларов за тонну CO2. В этом случае ценность российских лесов возрастает до 17 трлн долларов, что уже в 5,5 раз выше стоимости нефти.