Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль

Продлить программу прямых субсидий для малых и средних предприятий в размере МРОТ на сохранение занятости предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он направил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

Ранее такие субсидии были предоставлены малым и средним предприятиям, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае из-за пандемии коронавируса. Они могли получить по одному МРОТ на каждого работника при условии сохранения не менее 90% численности штата. Борис Титов оценил эту меру поддержки как одну из наиболее эффективных.

По информации бизнес-омбудсмена, во многих регионах ограничение деятельности отдельных предприятий продолжались. В июне была приостановлена работу 350 тысяч малых и средних предприятий, в июле - 188 тысяч.

"Для предприятий, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы на федеральном уровне не предусмотрены, - указывает в письме Борис Титов. - Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике".

Бизнес-омбудсмен предполагает, что продление выплаты еще на два месяца помогут примерно 1,2 млн занятых и обойдутся бюджету в 22 млрд рублей, сообщает РИА Новости.