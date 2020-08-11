Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве

Участница прошедших в Беларуси президентских выборов Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве", - написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, что Тихановская по предварительным данным белорусского ЦИК набрала 10,09 процента голосов, сильно отстав от действующего главы государства Александра Лукашенко, которого поддержали 80,08 процента избирателей. Однако Тихановская заявила, что не признает эти результаты и считает себя победителем, после чего подала жалобу в Центризбирком. Также она утверждала, что покидать Беларусь не собирается.

Ранее председатель белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что на Тихановскую готовилось покушение, обеспокоенность по этому поводу высказывал и объединенный штаб оппозиции. В связи с этим несколько десятков сотрудников правоохранительных органов были направлены для охраны штаба. По словам Вакульчика, Тихановская могла стать "сакральной жертвой".