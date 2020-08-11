Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая

Тайфун "Мекхала" во вторник утром испортил погоду на востоке китайской провинции Фуцзянь. Атмосферный вихрь достиг побережья в 7:30 утра по местному времени.

Скорость ветра в центре тайфуна - 33 метра в секунду, из-за этого наблюдаются сильные волны. Всем находящимся в опасной зоне судам было предписано вернуться в порты. Сейчас циклон, растерявший часть своей силы, медленно движется на север.

Метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности. Экстренные службы готовятся ликвидировать последствия ливней. Об эвакуации населения или пострадавших ТАСС не сообщает.