Новости

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом 01:55
Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти 01:36
Работников вредных производств освободят от медосмотров 01:32
"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы 00:55
У продолжения "Трона" появился режиссер 10.08.2020
Итальянский пенсионер оштрафован за 166 евро за кукареканье своего петуха 10.08.2020
Концерн Toshiba прекратил производство ноутбуков, начатое 35 лет назад 10.08.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 10.08.2020
Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси 10.08.2020
МИД РФ прокомментировал события в Беларуси 10.08.2020
Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой 10.08.2020
В августе россияне стали делать меньше покупок 10.08.2020
Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 10.08.2020
В России стало одним доступным седаном меньше 10.08.2020
РФ даст зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Словакии 10.08.2020
Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района имущества на 1 млрд рублей 10.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 600 человек 10.08.2020
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд 10.08.2020
Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 10.08.2020
Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей 10.08.2020
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 10.08.2020
Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта 10.08.2020
Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован 10.08.2020
Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21% 10.08.2020
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами 10.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 01:55
Рубрика: В мире

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером неожиданно прервал пресс-конференцию и покинул зал в сопровождении сотрудников Секретной службы.

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

"Произошла стрельба за пределами Белого дома", - объяснил чуть позже американский лидер, заявив, что ситуация под контролем. "Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека", - сказал Трамп. Известно только, что госпитализированный был ранен Секретной службой.

Своих охранников политик назвал профессионалами, которые проделали фантастическую работу. Ситуации, когда выступление президента прерывает Секретная служба, очень редки, но не являются беспрецедентными, напоминает ТАСС.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ливана принял отставку правительства
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии