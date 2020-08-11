Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером неожиданно прервал пресс-конференцию и покинул зал в сопровождении сотрудников Секретной службы.

"Произошла стрельба за пределами Белого дома", - объяснил чуть позже американский лидер, заявив, что ситуация под контролем. "Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека", - сказал Трамп. Известно только, что госпитализированный был ранен Секретной службой.

Своих охранников политик назвал профессионалами, которые проделали фантастическую работу. Ситуации, когда выступление президента прерывает Секретная служба, очень редки, но не являются беспрецедентными, напоминает ТАСС.