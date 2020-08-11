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11.08.2020 03:13
Рубрика: В мире

Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

Фото: iStock
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"Я непременно пригласил бы его на встречу. Думаю, что он важное действующее лицо", - отметил Трамп. По его словам, в саммите "Группы семи" могут принять участие лидеры и тех стран, что не входят в G7. Некоторые из них уже приняли приглашение, заявил Трамп, не уточнив, о ком именно идет речь. Впрочем, затем он отметил, что официальные приглашения еще не рассылались.

Что касается времени проведения такой встречи, то американский лидер рассчитывает, что она состоится уже после президентских выборов в США. "Мы собирались сделать это в сентябре, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 - это очень важно", - заявил Трамп. По его мнению, после выборов сложится более подходящая атмосфера для проведения саммита G7.

Ранее президент Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.

В мире США Саммиты G7 Россия и США

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