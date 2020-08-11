Три российских дипломата с семьями покинули Словакию

Три российских дипломата покинули во вторник с семьями Словакию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов. "Персонами нон-грата объявлены трое дипломатов​​​. Они покинули территорию страны вместе с семьями", - уточнил Куликов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил причастности США к инциденту. По мнению министра, заявления официальных лиц США в связи с высылкой российских дипломатов из Словакии могут свидетельствовать о заинтересованности Вашингтона в этом решении.

"Я думаю, что здесь дело не в Словакии", - отметил Лавров, обратив внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус приветствовала решение словацких властей. - По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов".

Между тем МИД Словакии подтвердил, что власти высылают трех сотрудников посольства России в Братиславе. В МИД РФ заявили, что Москва примет зеркальные меры.