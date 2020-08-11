Турция установила новые правила въезда в страну

Власти Турции установили ряд новых правил для въезда в страну. Как отмечается на сайте посольства России, во время полета туристы обязаны заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Эти сведения вносятся в базу данных МВД, чтобы затем найти тех, кто летел рядом с зараженными COVID-19, если такие обнаружатся.

Кстати, по требованию турецкой стороны, на рейсах в Турцию введены ограничения на провоз ручной клади. По данным АТОР, в салон можно пронести только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, детские сумки, пакеты с товарами из Duty Free. Остальные вещи должны сдаваться в багаж. Во время полета пассажиры обязаны носить маски, что вынудило авиакомпании отказаться от предоставления питания.

По прилету туристы обязаны пройти термометрию, если показания превысят 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают тест на коронавирус (ПРЦ). При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.

Если же не повезет, то вызывается специальная бригада скорой помощи, чтобы доставить пациента в медицинское учреждение для более тщательного обследования состояния его здоровья. В больнице будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.

Стоит отметить, что в Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе.