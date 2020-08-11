Импланты из биокерамики в стоматологии и ортопедии применяют давно. Но ее изготовление стоит дорого. Дело в том, что для спекания биокерамики в печи требуются высокие температуры - от 1600 до 1800 градусов. Кроме того, этот процесс длится около 15 часов. Столь высокую температуру получают в специальной вакуумной печи. Сегодня медицинскую биокерамику производят только в Новосибирске, причем в ограниченном количестве. А потребность в этих имплантах огромна. Но пока более 95 процентов подобных изделий приходится закупать по импорту. Ученые Института металлургии и материаловедения им А.А.Байкова РАН решили получить биокерамику при пониженной температуре - до 1400 градусов. Тогда весь процесс можно вести в обычных печах, которые значительно дешевле. А главное - изготовлять импланты на стандартном оборудовании.

- Мы стали пробовать разные добавки, исследовали кобальт железо, марганец, висмут, - говорит руководитель проекта, кандидат технических наук Маргарита Гольберг. - Наконец при температуре 1400 градусов получили биокерамику с нужными характеристиками - высокими механическими свойствами и пористостью. Российские ученые создали уникальный имплант для сердца Но это была только часть проекта. Дело в том, что сегодня никто не может сделать сразу готовый имплант. Вначале делают заготовки трех видов - маленькие, средние и большие. А затем они подгоняются до нужных размеров для конкретного пациента. Российские ученые стали сразу делать персонализированные импланты, сканируя с помощью томографа сустав, а затем его его биокерамическую копию печатают на 3D-принтере.