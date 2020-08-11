Ученые предложили не мешать Венеции тонуть

Вместо того, чтобы постоянно тратить огромные средства для спасения медленно тонущей Венеции, не лучше ли позволить этому произойти. С такой инициативой выступила профессор туристического менеджмента Эрин Сикамп из американского Университета штата Северная Каролина. Ее идею поддержал Юджин Джо, координатор программы по лидерству в области всемирного наследия в Международном центре изучения сохранения и реставрации культурных ценностей.

По их мнению, некоторые культурные символы, серьезно пострадавшие от событий, связанных с изменением климата, могут остаться поврежденными, чтобы служить "памятью" об этом событии и помочь людям лучше понять и узнать об уязвимости тех или иных достопримечательностей в связи с изменением климата.

Еще один вариант, считают авторы концепции - неким образом "трансформировать" достопримечательности, приспосабливая их к современным условиям. Каким именно образом должна происходить "трансформация", должны сообща решать местные жители, полагает Сикамп.