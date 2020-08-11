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Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке

Новости
    11.08.2020, 14:37
Текст:   Козьма Лоханкин

На 81-м году жизни умер американский журналист и сценарист Курт Людтке. Как сообщает Deadline, он скончался после долгой болезни в больнице в Мичигане.

Людтке был известным журналистом и главным редактором газеты Detroit Free Press, причём занял эту должность в 33 года.

В кино он оставил небольшой, но заметный след, написав сценарии для трёх фильмов Сидни Поллака: "Без злого умысла" (1981), "Из Африки" (1985) и "Паутина лжи" (1999).

За "Из Африки" Людтке удостоился "Оскара" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Всего картина получила семь "Оскаров", включая главную и режиссёрскую.

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