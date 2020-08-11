В большинстве вузов России учебный год начнется в традиционном формате

Минобрнауки планирует начать учебный год в абсолютном большинстве вузов 1 сентября в обычном режиме, но с соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания президента с членами правительства.

"В июле Роспотребнадзор издал специальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах, - напомнил Фальков. - В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски допускается при проведении творческих занятий. Также без маски преподаватели могут читать лекции. Занятия по физкультуре будут максимально организованы на свежем воздухе".

При этом важно, что студентам с хроническими заболеваниями разрешат перейти на индивидуальные учебные планы. Во всех вузах регулярно будут измерять температуру и включать очистители воздуха. У работников вузов, входящих в группу риска, появится возможность продолжить дистанционную работу. Студентам-иностранцам, которые смогут приехать на учебу в Россию, придется выдержать двухнедельный карантин и потом сдать тест на коронавирус.

"С учетом специфики ситуации 2020 года обязанностью университетов становится формирование у молодежи элементов новой санитарной культуры как части общей культуры, то есть воспитание ответственного отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих", - подчеркнул министр.