В Финляндии вводят обязательный карантин после путешествий

Все путешественники, прибывающие в Финляндию из стран с повышенным уровнем риска инфицирования коронавирусом, теперь будут обязаны самоизолироваться на две недели и пройти тест на COVID-19. Как передает Reuters, тем, кто не захочет соблюдать эти правила, грозит штраф или даже тюремное заключение на три месяца.

Прежде власти страны лишь рекомендовали пройти после путешествия 14-дневый карантин, и никаких наказаний за отказ не было предусмотрено.

Решение об изменении подхода было принято после того, как в Финляндию начали прибывать авиапассажиры из стран Восточной Европы и Балкан, у которых был диагностирован коронавирус, а некоторые из них отказались проходить обследование.

По словам министра по делам семьи и базовым услугам Кристы Киуру, в начале лета в стране было крайне мало заболевших, но в последние дни было зарегистрировано 135 новых случаев. "Количество заражений удивило нас", - отметила она.

Власти объяснили рост инфекций прибытием инфицированных из-за границы. "К тем, кто рискнул отправиться в страны, не входящие в рекомендательные списки правительства, приходится применять более жесткие меры. В нынешней ситуации мы не можем полагаться лишь на тестирование", - заявила Киуру.

В настоящее время Финляндия признала безопасными лишь 25 стран мира, включая Уругвай, Ирландию, Японию, Грецию и Кипр.