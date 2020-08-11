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Рубрика: В мире

C протянутой рукой

Депутаты посчитали себя жертвами COVID-19
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
На Апеннинах разразился колоссальный скандал: в разгар пандемии пятеро депутатов подавали официальные заявки на получение "экстренных выплат" в размере 600 евро, предназначенных для пострадавших от экономических последствий коронавируса. Имена парламентариев, решившихся на столь низкий шаг при зарплате 12 тысяч евро в месяц, на данный момент не разглашаются. Как уточняет римская "Репубблика", трое их них принадлежат к оппозиционной "Лиге", один - к левоцентристской "Живой Италии" и один депутат состоит во входящем в правящую коалицию Движении "5 звезд".

Лидеры всех вышеуказанных партий выступили с резким осуждением поведения своих безымянных коллег. Больше всех эта ситуация, судя по всему, разозлила главу МИД Италии и одного из лидеров "пятизвездного движения" Луиджи Ди Майо. Он настаивает на оглашении имен провинившихся, призывает их вернуть полученные от государства средства. По ходу пьесы выяснилось, что этой пятеркой дело, увы, не ограничилось. Подобным недостойным образом решили подзаработать еще около двух тысяч региональных и коммунальных советников и даже мэров.

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В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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