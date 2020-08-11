В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих

В Минске вечером во вторник начались столкновения милиции и участников несогласованных акций протеста. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Пономаренко демонстранты пытались построить баррикаду.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в спальном районе Уручье, где собралось около 500 протестующих, правоохранители применили для разгона толпы светошумовые гранаты.

В свою очередь корреспондент РИА Новости передает, что белорусский ОМОН применил светошумовые гранаты и резиновые пули против демонстрантов на проспекте Дзержинского.

Милицейская спецтехника направляется в район Каменная горка на северо-востоке Минска, где митингующие пытаются перегородить улицу. Для этого они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки.

Стычки протестующих и правоохранителей проходят и на проспекте Рокоссовского. По обе стороны движения транспортной артерии стоят и сигналят машины, периодически к обочине подходят молодые люди, некоторые - с палками и пластиковыми бутылками в руках. При виде сотрудников ОМОН митингующие в основном разбегаются и прячутся во дворах, но некоторые вступают с ними в противостояние.