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11.08.2020 23:52
Рубрика: В мире

В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих

Текст: Диана Ковалева

В Минске вечером во вторник начались столкновения милиции и участников несогласованных акций протеста. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Пономаренко демонстранты пытались построить баррикаду.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщает корреспондент ТАСС, в спальном районе Уручье, где собралось около 500 протестующих, правоохранители применили для разгона толпы светошумовые гранаты.

В свою очередь корреспондент РИА Новости передает, что белорусский ОМОН применил светошумовые гранаты и резиновые пули против демонстрантов на проспекте Дзержинского.

Милицейская спецтехника направляется в район Каменная горка на северо-востоке Минска, где митингующие пытаются перегородить улицу. Для этого они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки.

Стычки протестующих и правоохранителей проходят и на проспекте Рокоссовского. По обе стороны движения транспортной артерии стоят и сигналят машины, периодически к обочине подходят молодые люди, некоторые - с палками и пластиковыми бутылками в руках. При виде сотрудников ОМОН митингующие в основном разбегаются и прячутся во дворах, но некоторые вступают с ними в противостояние.

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