Временные вакансии для тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения, появятся в 79 регионах России, сообщили в минтруде. Ведомство заключило с ними специальные соглашения, теперь местные власти проводят отбор работодателей, которым будут направлены такие сотрудники.

Со стороны работников все выглядит как обычно: трудовой договор с организацией, работа по ТК, зарплата от работодателя. Но максимальный срок трудоустройства в рамках этой программы - три месяца, в трудовом договоре будут три стороны: работник, работодатель и центр занятости. Работодателю положена субсидия от государства в размере одного МРОТ на каждого работника, увеличенном на сумму страховых взносов и районный коэффициент.

На эти цели правительство направит 4 млрд рублей из резервного фонда. Больше всего субсидий получат Свердловская и Ростовская области, Татарстан и Башкортостан, Пермский и Краснодарский края, сообщил минтруд. Вне проекта остались Московская, Мурманская, Новосибирская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий АО и Москва. По оценке HeadHunter, там самое благоприятное для людей соотношение вакансий и резюме: если в среднем по стране на одну вакансию приходится семь резюме, то этих субъектах Федерации - от четырех до шести.

В минтруде уточнили, что размер зарплаты - предмет договора между работником и нанимателем, однако она не может быть ниже МРОТ. За тем, кто будет занят на общественных работах, сохранится право на получение пособия по безработице. Местные власти завершают формирование перечня временных рабочих мест и общественных работ, которые будут предложены в регионе.

"Три месяца - нормативный срок для поиска работы, - объясняет руководитель Службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Это очень усредненный показатель, он сильно колеблется в зависимости от профессии и региона, но в общем и целом этого времени хватает на поиск подходящей вакансии. Более длительный поиск работы (до полугода и больше) характерен для менеджеров высшего уровня, юристов, специалистов по безопасности и госслужащих, а также соискателей старше 45 лет".

За тем, кто будет занят на общественных работах, сохранится право на пособие по безработице

Для поддержки занятости предлагаются два сценария. Безработные смогут отправиться на общественные работы. За их выполнение они получат некие деньги, которые станут дополнением к выплачиваемому пособию. А для тех, кто находится в простое или работает неполные смены, есть вариант временной занятости. В этом случае человек будет на период до трех месяцев трудоустроен в ином месте, работая там за зарплату. Если ему при этом выплачивают две трети оклада за нахождение в простое в той организации, где он состоит в штате, то этот заработок станет совсем не лишним дополнением. При этом временный работодатель получит от государства субсидию, равную одному МРОТ, увеличенному на сумму страховых выплат.

"Субсидируемая занятость в условиях кризиса - хорошо себя зарекомендовавший инструмент активной политики занятости на рынке труда, - отмечает профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Марина Колосницына. - Многие работодатели будут рады воспользоваться такой возможностью - они получают дешевую рабочую силу, поскольку существенная часть зарплаты и страховые взносы покрываются субсидией государства. А люди получат работу, пусть на ограниченный срок, у них не будет перерыва в трудовом стаже. В любом случае, это намного лучше, чем сидеть на пособии и ждать вакансии. Важен и моральный фактор, ведь люди, пусть и немного, но зарабатывают. Государство переходит от пассивной поддержки безработных в форме пособий к активной политике, стимулирующей занятость и экономику в целом".

Осенью безработица всегда повышается по сравнению с летом, поэтому подобные возможности временного трудоустройства сейчас будут особенно актуальны, обращает внимание Марина Колосницына.

Между тем

Ямало-Ненецкий автономный округ не стал принимать участие в общей программе, поскольку в регионе действует блок собственных мер. На создание одного рабочего места для безработного предприятиям Ямала предоставили выплату в 123 тысячи рублей, зарплата каждого работника компенсируется субсидией в 31 тысячу рублей. Как предполагают в регионе, эти меры позволят создать и сохранить около 2 тысяч рабочих мест.

Не участвует в программе и Мурманская область, но тут причина иная - в регионе все еще действует режим повышенной готовности.

В Новосибирской области тоже решили обойтись своими силами. За полгода здесь удалось трудоустроить 20 тысяч человек. На обучение с последующим трудоустройством будут направлены не менее 4800 человек. На эти мероприятия в областном бюджете предусмотрено 93 млн рублей.

Подготовили Елена Мационг, Алексей Михайлов, Нина Рузанова

Как будет работать программа в конкретных регионах

В рамках проекта Ставрополье получило около 80 млн рублей на трудоустройство безработных. На эти деньги организована поддержка занятости 1200 человек, чья занятость находится под угрозой сокращения. Для временной занятости есть вакансии в строительстве, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, ЖКХ, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.

В Ростовской области, где есть 110 тысяч безработных, предлагаются общественные работы на строительстве дорог, озеленении и благоустройстве территорий, сельском хозяйстве, а также по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и ветеранами. Рабочий "зеленого хозяйства" может претендовать на зарплату от 12 до 22 тысяч рублей, а социальный работник - от 12 до 16 тысяч.

Астраханская область открывает около 700 временных вакансий с зарплатами на уровне МРОТ, связанных с благоустройством и озеленением территорий. При этом в службе занятости есть около двух тысяч предложений от фермеров, которые ищут рабочих по сбору урожая с зарплатой до 25 тысяч рублей в месяц.

Свердловская область - один из регионов с наибольшим финансированием программы временной занятости - получила на эти цели 199 млн рублей. В основном это будут общественные работы. Всего в регионе 111 тысяч зарегистрированных безработных при 42 тысячах вакансий.

Подготовили Олег Корякин, Константин Бахарев, Роман Кияшко, Наталья Коротченко, Светлана Добрынина, Роман Мерзляков, Юрий Гень, Руслан Мельников, "Российская газета", Казань, Пермь, Ставрополь, Астрахань, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону