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11.08.2020 08:29
Рубрика: Экономика

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Текст: Алексей Дуэль
Отправить на удаленку можно любого сотрудника, который в состоянии выполнять свои обязанности дома, даже если эта форма занятости не предусмотрена трудовым договором, ответили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - сообщили в министерстве.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему компании готовы оставить сотрудников на удаленке

Единственное, что нужно для установления "принудительной удаленки" - издать приказ работодателя, добавили в ведомстве. В нем, помимо всего прочего, должно быть указано время начала и окончания рабочего дня, его продолжительность и прочие необходимые условия.

Весь обмен служебными записками, заявлениями и прочими внутренними документами в такой ситуации происходит по электронной почте. Бумажные оригиналы будут оформлены после возвращения к нормальной деятельности.

При сохранении должностных обязанностей и объема трудовой деятельности при переходе к удаленной работе заработная плата уменьшена быть не может, предупредили в Минтруде.

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