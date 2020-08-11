В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - сообщили в министерстве.

Единственное, что нужно для установления "принудительной удаленки" - издать приказ работодателя, добавили в ведомстве. В нем, помимо всего прочего, должно быть указано время начала и окончания рабочего дня, его продолжительность и прочие необходимые условия.

Весь обмен служебными записками, заявлениями и прочими внутренними документами в такой ситуации происходит по электронной почте. Бумажные оригиналы будут оформлены после возвращения к нормальной деятельности.

При сохранении должностных обязанностей и объема трудовой деятельности при переходе к удаленной работе заработная плата уменьшена быть не может, предупредили в Минтруде.