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Рубрика: В мире

О газе и границах

Главы МИД России и Германии обсудили в Москве реализацию проекта "Северный поток-2" и диалог в сфере кибербезопасности
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, который впервые посетил Москву с начала пандемии. Оба министра отметили, что "коронавирус внес коррективы в контакты между двумя странами", однако диалог по телефону или в режиме видеоконференции не прекращался ни между лидерами России и Германии, ни по линии различных ведомств. Но, как заметил Маас, как бы ни были хороши цифровые форматы, "они не заменят личное общение".
Сергей Лавров впервые принял своего немецкого коллегу Хайко Мааса (слева) в Москве с начала пандемии. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сергей Лавров впервые принял своего немецкого коллегу Хайко Мааса (слева) в Москве с начала пандемии. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров впервые принял своего немецкого коллегу Хайко Мааса (слева) в Москве с начала пандемии. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По мнению главы МИД ФРГ, "в нынешние времена, когда существует целый ряд международных кризисов, Россия нужна, чтобы находить их решения". В связи с этим в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подготовка к возобновлению работы сирийского конституционного комитета в Женеве (если обстановка это позволит сделать), была отмечена общность подходов Москвы и Берлина к конфликту в Ливии.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Пушков: У Германии нет пути для отступления в борьбе за "Северный поток-2"

Лавров выразил обеспокоенность кибератаками, осуществленными из Германии. "В прошлом и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - заявил министр. По его данным, с января 2019 года по май 2020 года было зафиксировано 75 атак. По всем этим случаям Москва направила уведомления соответствующим структурам ФРГ, однако ответ получила только на семь из них, к тому же формального характера, без конкретики. "Игнорирование профессиональных запросов мало корреспондируется тем, что говорится на политическом уровне", - отметил Лавров. Он напомнил, что до 2018 года Россия и Германия проводили двусторонние консультации по кибербезопасности, но затем их свернули по инициативе Берлина. Сейчас обсуждается вопрос о восстановлении контактов.

Не осталась без внимания и тема строительства газопровода "Северный поток-2". Лавров выразил уверенность, что он будет реализован в ближайшее время, на это настроены его участники. Глава МИД РФ отметил, что Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепит энергетическую безопасность Европы.

Российский министр обратил внимание, что Евросоюз, в отличие от Соединенных Штатов, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения. "А США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности", - заявил министр.

В Москву Маас привез коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России

Американская администрация стремится навязать свою волю Евросоюзу и в сфере энергетической безопасности. Но в этом вопросе у Германии есть собственная позиция. Как отметил Маас, "трансатлантические связи имеют выдающееся значение для Германии, но это наше суверенное решение, где мы будет закупать энергоносители".

Впрочем, германский бизнес хотел бы сотрудничать с Россией не только по газу. Как стало известно немецким СМИ, в Москву Маас привез коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России. Они опасаются, что из-за сложившейся ситуации их обойдут конкуренты из государств, не входящих в единую Европу. Впрочем, вопрос об открытии границ им надо задавать не только Москве, но также Брюсселю: ведь в Евросоюзе настаивают на едином для всех европейских стран подходе.

В мире Европа Германия Правительство МИД Россия и Евросоюз

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