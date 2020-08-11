Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, который впервые посетил Москву с начала пандемии. Оба министра отметили, что "коронавирус внес коррективы в контакты между двумя странами", однако диалог по телефону или в режиме видеоконференции не прекращался ни между лидерами России и Германии, ни по линии различных ведомств. Но, как заметил Маас, как бы ни были хороши цифровые форматы, "они не заменят личное общение".

По мнению главы МИД ФРГ, "в нынешние времена, когда существует целый ряд международных кризисов, Россия нужна, чтобы находить их решения". В связи с этим в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подготовка к возобновлению работы сирийского конституционного комитета в Женеве (если обстановка это позволит сделать), была отмечена общность подходов Москвы и Берлина к конфликту в Ливии.

Лавров выразил обеспокоенность кибератаками, осуществленными из Германии. "В прошлом и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - заявил министр. По его данным, с января 2019 года по май 2020 года было зафиксировано 75 атак. По всем этим случаям Москва направила уведомления соответствующим структурам ФРГ, однако ответ получила только на семь из них, к тому же формального характера, без конкретики. "Игнорирование профессиональных запросов мало корреспондируется тем, что говорится на политическом уровне", - отметил Лавров. Он напомнил, что до 2018 года Россия и Германия проводили двусторонние консультации по кибербезопасности, но затем их свернули по инициативе Берлина. Сейчас обсуждается вопрос о восстановлении контактов.

Не осталась без внимания и тема строительства газопровода "Северный поток-2". Лавров выразил уверенность, что он будет реализован в ближайшее время, на это настроены его участники. Глава МИД РФ отметил, что Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепит энергетическую безопасность Европы.

Российский министр обратил внимание, что Евросоюз, в отличие от Соединенных Штатов, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения. "А США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности", - заявил министр.

В Москву Маас привез коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России

Американская администрация стремится навязать свою волю Евросоюзу и в сфере энергетической безопасности. Но в этом вопросе у Германии есть собственная позиция. Как отметил Маас, "трансатлантические связи имеют выдающееся значение для Германии, но это наше суверенное решение, где мы будет закупать энергоносители".

Впрочем, германский бизнес хотел бы сотрудничать с Россией не только по газу. Как стало известно немецким СМИ, в Москву Маас привез коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России. Они опасаются, что из-за сложившейся ситуации их обойдут конкуренты из государств, не входящих в единую Европу. Впрочем, вопрос об открытии границ им надо задавать не только Москве, но также Брюсселю: ведь в Евросоюзе настаивают на едином для всех европейских стран подходе.