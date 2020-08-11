По мнению главы МИД ФРГ, "в нынешние времена, когда существует целый ряд международных кризисов, Россия нужна, чтобы находить их решения". В связи с этим в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подготовка к возобновлению работы сирийского конституционного комитета в Женеве (если обстановка это позволит сделать), была отмечена общность подходов Москвы и Берлина к конфликту в Ливии.
Лавров выразил обеспокоенность кибератаками, осуществленными из Германии. "В прошлом и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - заявил министр. По его данным, с января 2019 года по май 2020 года было зафиксировано 75 атак. По всем этим случаям Москва направила уведомления соответствующим структурам ФРГ, однако ответ получила только на семь из них, к тому же формального характера, без конкретики. "Игнорирование профессиональных запросов мало корреспондируется тем, что говорится на политическом уровне", - отметил Лавров. Он напомнил, что до 2018 года Россия и Германия проводили двусторонние консультации по кибербезопасности, но затем их свернули по инициативе Берлина. Сейчас обсуждается вопрос о восстановлении контактов.
Не осталась без внимания и тема строительства газопровода "Северный поток-2". Лавров выразил уверенность, что он будет реализован в ближайшее время, на это настроены его участники. Глава МИД РФ отметил, что Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепит энергетическую безопасность Европы.
Российский министр обратил внимание, что Евросоюз, в отличие от Соединенных Штатов, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения. "А США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности", - заявил министр.
Американская администрация стремится навязать свою волю Евросоюзу и в сфере энергетической безопасности. Но в этом вопросе у Германии есть собственная позиция. Как отметил Маас, "трансатлантические связи имеют выдающееся значение для Германии, но это наше суверенное решение, где мы будет закупать энергоносители".
Впрочем, германский бизнес хотел бы сотрудничать с Россией не только по газу. Как стало известно немецким СМИ, в Москву Маас привез коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России. Они опасаются, что из-за сложившейся ситуации их обойдут конкуренты из государств, не входящих в единую Европу. Впрочем, вопрос об открытии границ им надо задавать не только Москве, но также Брюсселю: ведь в Евросоюзе настаивают на едином для всех европейских стран подходе.