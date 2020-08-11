Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека

По меньшей мере 44 человека получили различные травмы в результате инцидента на бульваре Круазетт в Каннах, вызванного ложными слухами о стрельбе, сообщает телеканал Euronews. Некоторые из пострадавших обратились за помощью в центральную больницу города.

На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны бегущие по городу люди, а также патрулирующие улицы полицейские. По свидетельствам очевидцев, террасы были перевернуты после того, как толпа, сметая все на своем пути, двинулась с пляжа Barrière le Majestic. "Люди в панике кричали, а некоторые упали на землю", - сказал источник AFP.

"Были лишь незначительные травмы конечностей, случались также растяжения, ничего серьезного", - успокоил общественность представитель пожарной службы. Всего в локализации инцидента приняли участие 83 пожарных.

Общественность поспешили успокоить местные власти. "В Каннах не было выстрелов, не было воинственного безумца, а было коллективное безумие после того, как один человек выкрикнул "стреляют", - написал в Twitter мэр города Дэвид Лиснард. По его словам, все это говорит о состоянии напряженности в обществе, которое в том числе возникло из-за коронавируса.

Префектура Alpes-Maritimes также подтвердила, что "не было ни стрельбы, ни выстрелов", и что сообщения были "ложными слухами". В этой связи администрация напомнила всем о том, как важно не передавать ложную информацию в социальных сетях.