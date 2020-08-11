В Пенсионном фонде рассказали, почему может не прийти выплата на детей

Новости

Один человек погиб в ходе уличных протестов в Минске 03:46
Турция установила новые правила въезда в страну 03:40
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти 01:36
Работников вредных производств освободят от медосмотров 01:32
"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы 00:55
У продолжения "Трона" появился режиссер 10.08.2020
Итальянский пенсионер оштрафован за 166 евро за кукареканье своего петуха 10.08.2020
Концерн Toshiba прекратил производство ноутбуков, начатое 35 лет назад 10.08.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 10.08.2020
Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси 10.08.2020
МИД РФ прокомментировал события в Беларуси 10.08.2020
Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой 10.08.2020
В августе россияне стали делать меньше покупок 10.08.2020
Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 10.08.2020
В России стало одним доступным седаном меньше 10.08.2020
РФ даст зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Словакии 10.08.2020
Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района имущества на 1 млрд рублей 10.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 600 человек 10.08.2020
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд 10.08.2020
Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 10.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде рассказали, почему может не прийти выплата на детей

Текст: Елена Манукиян
Выплаты по пять и десять тысяч рублей уже получили более 98% семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Как рассказали в Пенсионном фонде России, материальная помощь от государства назначена на 4,9 миллиона детей от рождения до трех лет, а также на 22,8 миллиона детей от трех до шестнадцати лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин подчеркнул, что в большинстве случаев всем, кто обратился в ведомство, деньги перечислены. Он пояснил, что были ситуации, когда родители получали отказ, если происходила какая-то накладка. Чаще всего причиной задержки выплаты становился человеческий фактор.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Кабмин выделил 274,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

"Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении", - пояснил Топилин. Он также отметил, что иногда вместо банковского счета указывался счет на сервис "Яндекс деньги", а это тоже неправильно.

При этом он обратил внимание, что автоматизированная система впервые была опробована на таком большом числе людей, но доказала свою эффективность: пособия были начислены по одному электронному заявлению, которое граждане могли подать удаленно.

"В дальнейшем мы планируем полностью отказаться от большинства бюрократических процедур и бумажной волокиты, связанной со сбором информации. Наша главная цель - минимизировать хождение людей по инстанциям", - отметил глава ПФР.

Он также напомнил, что подать заявления на выплаты можно до 30 сентября включительно. Это можно сделать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ведомства.

Экономика Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ливана принял отставку правительства
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию