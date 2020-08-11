В Пенсионном фонде рассказали, почему может не прийти выплата на детей

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин подчеркнул, что в большинстве случаев всем, кто обратился в ведомство, деньги перечислены. Он пояснил, что были ситуации, когда родители получали отказ, если происходила какая-то накладка. Чаще всего причиной задержки выплаты становился человеческий фактор.
"Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении", - пояснил Топилин. Он также отметил, что иногда вместо банковского счета указывался счет на сервис "Яндекс деньги", а это тоже неправильно.
При этом он обратил внимание, что автоматизированная система впервые была опробована на таком большом числе людей, но доказала свою эффективность: пособия были начислены по одному электронному заявлению, которое граждане могли подать удаленно.
"В дальнейшем мы планируем полностью отказаться от большинства бюрократических процедур и бумажной волокиты, связанной со сбором информации. Наша главная цель - минимизировать хождение людей по инстанциям", - отметил глава ПФР.
Он также напомнил, что подать заявления на выплаты можно до 30 сентября включительно. Это можно сделать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ведомства.