В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать

Жители и гости Рио-де-Жанейро больше не смогут свободно попасть на пляж, по крайней мере пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Как заявил мэр этого бразильского города Марселу Кривела, "желающим позагорать придется сначала зарезервировать место через специально разработанное приложение".

Как будет работать эта система, пока не раскрывается. Кривела лишь отметил, что без такой брони людям не позволят находиться на пляже. А пока он призвал жителей не собираться в большие группы на побережье.

Пляжи в Рио-де-Жанейро, втором по численности городе Бразилии, из-за пандемии коронавируса были закрыты еще в марте (за эти месяцы в нем было зарегистрировано 74 тысяч случаев инфицирования и свыше 8 тысяч смертей). Ограничения, введенные в городе, начали постепенно ослаблять в июне, 31 июля власти разрешили купаться и заниматься некоторыми водными видами спорта. Однако загорать до сих пор официально запрещено. Нарушителям грозит штраф в 107 реалов (17 евро). Правда, как отмечает AFP, эта очень слабая угроза с учетом того, что пляжи растянулись на километры. На минувших выходных на побережье высыпали тысячи людей, причем мало кто из них носил маски.

Кстати, Кривела смягчил свою позицию по отношению к отдыху на побережье. Раньше он заявлял, что откроет пляжи только тогда, когда изобретут вакцину от коронавируса.