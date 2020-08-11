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11.08.2020 11:05
Рубрика: В мире

В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать

Текст: Юрий Когалов
Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Жители и гости Рио-де-Жанейро больше не смогут свободно попасть на пляж, по крайней мере пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Как заявил мэр этого бразильского города Марселу Кривела, "желающим позагорать придется сначала зарезервировать место через специально разработанное приложение".

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Как будет работать эта система, пока не раскрывается. Кривела лишь отметил, что без такой брони людям не позволят находиться на пляже. А пока он призвал жителей не собираться в большие группы на побережье.

Пляжи в Рио-де-Жанейро, втором по численности городе Бразилии, из-за пандемии коронавируса были закрыты еще в марте (за эти месяцы в нем было зарегистрировано 74 тысяч случаев инфицирования и свыше 8 тысяч смертей). Ограничения, введенные в городе, начали постепенно ослаблять в июне, 31 июля власти разрешили купаться и заниматься некоторыми водными видами спорта. Однако загорать до сих пор официально запрещено. Нарушителям грозит штраф в 107 реалов (17 евро). Правда, как отмечает AFP, эта очень слабая угроза с учетом того, что пляжи растянулись на километры. На минувших выходных на побережье высыпали тысячи людей, причем мало кто из них носил маски.

Кстати, Кривела смягчил свою позицию по отношению к отдыху на побережье. Раньше он заявлял, что откроет пляжи только тогда, когда изобретут вакцину от коронавируса.

В мире Южная Америка Бразилия

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