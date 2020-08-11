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11.08.2020 14:36
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год начнется в очной форме

Текст: Ольга Игнатова
Есть все шансы провести новый учебный год в привычной очной форме без риска для здоровья учеников и учителей.
Фото: Алексей Бородин/ТАСС Фото: Алексей Бородин/ТАСС
Фото: Алексей Бородин/ТАСС

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании у президента РФ Владимира Путина​​​. По ее словам, коллеги из федеральных органов исполнительной власти летом проводят большую работу как с учительским сообществом, так и с родителями. Прежде всего, проводится разъяснение санитарных правил.

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"Разработанные мероприятия внушают обоснованную надежду, что при полном исполнении будут обеспечивать безопасные условия образования детей в новом варианте учебного года", - приводит слова Поповой агентство ТАСС.

Уже есть наглядный успешный пример образовательного процесса - сдача Единого государственного экзамена. Почти миллион человек участвовал в его проведении. Но ни одного случая заражения коронавирусом зафиксировано не было, подчеркнула Анна Попова.

Также не отмечено случаев заболевания коронавирусной инфекцией в детских оздоровительных лагерях. Попова рассказала, что летние лагеря работают по новым правилам​​​. По ее данным, уже отдохнули 650 тысяч детей, сейчас еще 500 тысяч ребят находятся на отдыхе в загородных и школьных летних оздоровительных учреждениях.

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