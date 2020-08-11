В России разрешили сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6

Минюст 6 августа зарегистрировал приказ Минкомсвязи о внесении изменений в правила применения оборудования радиодоступа, которые позволяют сертифицировать в России оборудование с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, сообщает сайт Минюста.

Напомним, что новый стандарт Wi-Fi поддерживают последние линейки флагманских аппаратов таких производителей, как Samsung, Apple, Huawei, Dell, HP, Lenovo и Asus. Но из-за отсутствия сертификации доступ был временно ограничен.

Главное преимущество Wi-Fi 6 заключается в более высокой скорости передачи данных по сравнению с предыдущим стандартом - Wi-Fi 5 или 802.11ac.