В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября

В Швейцарии не разрешили сопровождать детей в школу в начале учебного года с целью предотвращения распространения коронавируса. Это правило действует по всей стране за небольшими исключениями. Решение властей родители и дети восприняли неоднозначно, сообщает портал nau.ch.

"Это сложная ситуация. Такое не должно происходить в будущем. Понятно, что у первоклашек, вступающих в новый для себя период жизни, возникают проблемы. Да и некоторым родителям трудно спокойно реагировать на это", - комментирует президент Швейцарского союза учителей Дагмар Реслер.

В то же время школьные администрации ни при каких обстоятельствах не хотят нести ответственность за распространение инфекции, в результате которой может быть закрыто учебное заведение.

Со своей стороны в кантоне Берн заявили о традиционном открытии учебного года. "Мы не говорим учителям, что и как нужно делать", - пояснила директор по образованию кантона Кристина Хеслер. Чиновник уточнила, что мероприятия пройдут с учетом общепринятых мер в борьбе с коронавирусом. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции. Там, где расстояние не может быть соблюдено, следует носить маску.