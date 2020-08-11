В Совфеде оценили информацию о задержке строительства "Северного потока-2"

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на возможные новые санкции США. Об этом заявил сенатор Олег Морозов, комментируя сообщения о том, что проект может быть приостановлен из-за ожидаемых новых санкций США.

Ранее о такой возможности заявили в компании Uniper - одном из финансовых партнеров "Газпрома" по Северному потоку-2" . Согласно сообщению, есть вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.

Олег Морозов, комментируя эту тему РИА Новости, подчеркнул, что этот газопровод не имеет реальной альтернативы для ряда европейских стран.

- Поэтому при всех трудностях проект будет доведен до конца, - уверен Морозов.

Для Германии отказ от "Северного потока-2" означает потерю "миллиардов евро из бюджета, которыми они оплатят амбиции США", добавил сенатор. Он сомневается, что немецкая сторона на это пойдет, особенно "учитывая весь контекст нынешних отношений с Вашингтоном".

Газопровод на данный момент построен на 93% - работы были прерваны из-за санкций США в конце прошлого года.