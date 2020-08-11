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11.08.2020 18:41
Рубрика: В мире

В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Текст: Диана Ковалева

Турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелетах, в том числе международных. Об этом сообщается в тексте циркуляра главной дирекции гражданской авиации страны.

Фото: iStock
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"С целью соблюдения социальной дистанции и уменьшения контакта с багажом в салон самолета разрешается проносить только дамские сумки, барсетки, ноутбуки, детские сумки, купленные в магазинах аэропорта товары, сумки с диппочтой, а также устройства (фотоаппараты, плееры и так далее). На борт самолета можно будет также брать с собой рюкзаки, которые имеют размер не больше женской сумки", - говорится в документе.

Все остальные вещи нужно сдавать в багаж, гласит циркуляр. Новое правило действует для всех авиакомпаний, которые совершают рейсы в Турцию.

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