При наведении порядка среди файлов на компьютере можно случайно удалить "навсегда" важный документ, фотографию или видео. Обычно это происходит на автомате: пользователь нажимает комбинацию shift + delete и после понимает, что этот файл не нужно было удалять. Что делать? Главное - не паниковать. В восстановлении "навсегда" удаленных файлов помогут специальные программы. Кроме того, очень важно после удаления файла не перезаписывать его другими документами - тогда шанс восстановить его действительно будет невелик. Рассмотрим основные программы, которые могут помочь в этом случае.

Очень важно как можно быстрее приступить к восстановлению удаленного файла. Фото: Andranik Hakobyan / istockphoto.com

Recuva

Это очень полезное приложение от разработчиков CCleaner - программы, предназначенной для наведения порядка на ПК, чистке кэша браузера или реестра. Recuva достаточно проста в использовании, с ней легко разберется даже не самый опытный пользователь ПК. После того как приложение установлено, необходимо выбрать диск или сразу папку, где находился удаленный документ, а затем директорию, куда будет восстановлен удаленный документ. Важно понимать, что нельзя восстанавливать файл в ту же самую директорию, где он находился до этого. Программа работает следующим образом: она сканирует область, где находился файл, и затем сообщает, возможно ли его восстановление. С высокой долей вероятности, если вы удалили файл совсем недавно, его можно будет восстановить.

Чтобы восстановить важные, но "затертые" файлы, ПО придется купить

Undelete 360

Еще одна бесплатная программа для восстановления удаленных файлов. Она может восстанавливать файлы с жестких дисков, фотоаппаратов или USB-накопителей. Как и Recuva, программа полностью русифицирована. Для сканирования она использует специальный алгоритм поиска, который достаточно быстро сканирует нужную директорию. Кроме того, приложение может восстановить удаленные файлы и в "Корзине" Windows.

R-Studio

Данная программа относится к числу профессионального программного обеспечения по восстановлению файлов. Она может восстановить нужный документ даже после того, как жесткий диск был полностью отформатирован. Существует версия R-Studio как для операционной системы Windows, так и для Mac и Linux. Кроме того, программа может восстановить и сильно поврежденные документы. Она не бесплатная, на официальном сайте ее стоимость составляет 50 долларов (около 3700 рублей), но когда вы удалили слишком важный документ, лучше быть уверенным в том, что он точно будет восстановлен с помощью специализированного ПО.

Disk Drill

Первоначально разработчики Disk Drill ориентировались только на операционную систему Apple - Mac OS, но в прошлом году выпустили сначала бесплатную, а затем и платную версию своей утилиты для Windows. Программа поддерживает режим быстрого сканирования, глубокого сканирования и возможность отмены удаления файлов, если включена соответствующая функция. В бесплатной версии можно восстановить до 500 мб данных. Платная версия стоит 7800 рублей и предлагает безлимитное восстановление документов.

Transcend RecoveRx

Эта утилита выпущена известным производителем USB-накопителей и карт памяти, но работает не только с ними. Она предназначена для восстановления файлов на флешках, и скачать ее можно бесплатно на сайте разработчика. Программа обладает достаточно простым интерфейсом, с которым легко может разобраться даже начинающий пользователь, и полностью русифицирована.