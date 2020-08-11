Recuva
Это очень полезное приложение от разработчиков CCleaner - программы, предназначенной для наведения порядка на ПК, чистке кэша браузера или реестра. Recuva достаточно проста в использовании, с ней легко разберется даже не самый опытный пользователь ПК. После того как приложение установлено, необходимо выбрать диск или сразу папку, где находился удаленный документ, а затем директорию, куда будет восстановлен удаленный документ. Важно понимать, что нельзя восстанавливать файл в ту же самую директорию, где он находился до этого. Программа работает следующим образом: она сканирует область, где находился файл, и затем сообщает, возможно ли его восстановление. С высокой долей вероятности, если вы удалили файл совсем недавно, его можно будет восстановить.
Undelete 360
Еще одна бесплатная программа для восстановления удаленных файлов. Она может восстанавливать файлы с жестких дисков, фотоаппаратов или USB-накопителей. Как и Recuva, программа полностью русифицирована. Для сканирования она использует специальный алгоритм поиска, который достаточно быстро сканирует нужную директорию. Кроме того, приложение может восстановить удаленные файлы и в "Корзине" Windows.
R-Studio
Данная программа относится к числу профессионального программного обеспечения по восстановлению файлов. Она может восстановить нужный документ даже после того, как жесткий диск был полностью отформатирован. Существует версия R-Studio как для операционной системы Windows, так и для Mac и Linux. Кроме того, программа может восстановить и сильно поврежденные документы. Она не бесплатная, на официальном сайте ее стоимость составляет 50 долларов (около 3700 рублей), но когда вы удалили слишком важный документ, лучше быть уверенным в том, что он точно будет восстановлен с помощью специализированного ПО.
Disk Drill
Первоначально разработчики Disk Drill ориентировались только на операционную систему Apple - Mac OS, но в прошлом году выпустили сначала бесплатную, а затем и платную версию своей утилиты для Windows. Программа поддерживает режим быстрого сканирования, глубокого сканирования и возможность отмены удаления файлов, если включена соответствующая функция. В бесплатной версии можно восстановить до 500 мб данных. Платная версия стоит 7800 рублей и предлагает безлимитное восстановление документов.
Transcend RecoveRx
Эта утилита выпущена известным производителем USB-накопителей и карт памяти, но работает не только с ними. Она предназначена для восстановления файлов на флешках, и скачать ее можно бесплатно на сайте разработчика. Программа обладает достаточно простым интерфейсом, с которым легко может разобраться даже начинающий пользователь, и полностью русифицирована.