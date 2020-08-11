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11.08.2020 12:46
Рубрика: Общество

Видео с аистом на автобусной остановке стало вирусным

Текст: Наталья Панасенко

Одинокий аист на остановке общественного транспорта "вдохновил" немецкого рэпера на создание музыкального произведения. "Мы ехали домой от приятеля и вдруг увидели, что на автобусной остановке под проливным дождем стоял аист", - сказал Гарольд Мерл, известный в Германии как рэпер Liquid.

Фото: instagram.com/arctic_lab_yamal
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Мерл опустил стекло в машине и в шутку сказал аисту, что "сегодня воскресенье - автобусов больше не будет". Рэпер выложил запись в соцсети, и видео было просмотрено более миллиона раз. Вместе с коллегой-музыкантом Мерл уже написал песню и посвятил ее аисту.

По словам Мерла, в его городе два аистиных гнезда. "Эта птица - наш сосед, ее гнездо даже видно из окна". Но так близко, сказал он, ему не удавалось наблюдать за пернатым соседом.

Аисты нередко гнездятся возле человеческого жилья, обычно на деревьях. Часто они используют крыши домов и других построек. Одно гнездо служит аистам несколько лет. Чем старше гнездо, тем больше оно в диаметре, некоторые аистиные гнезда весят несколько центнеров. Самым старым гнездом аиста считается гнездо, построенное на башне в восточной части Германии, которое служило птицам с 1549 по 1930 г.

Общество Природа Общество СМИ и соцсети

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