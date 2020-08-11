Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение

Некоторые продукты, по мнению врачей, могут улучшить настроение, например, шоколад и бананы. Но далеко не только они. Как рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия, чтобы поднять настроение, нужно стимулировать мозг и эндокринную систему.

В том числе, это можно сделать с помощью еды. Известно, что улучшить моральное самочувствие можно, съев шоколад и бананы. Но этому способствует и употребление в пищу жирных сортов рыбы способствуют, так как в них содержится йод.

Сюда же можно отнести морскую капусту, богатую многими витаминами, влияющими на работу надпочечников, которые в свою очередь оказывают действие на выработку адреналина и норадреналина, задающих жизненный тонус. Хороши в этом плане и орехи, особенно грецкие и фисташковые, причем, 50 граммов в сутки будет достаточно.

Также врач рассказала о продуктах, ухудшающих настроение. Это энергетические напитки, ведь кофеин и таурин вреден, "благодаря" последнему одна банка с энергетиком приравнивается к десяти чашкам кофе.

Если человек выпьет банку с таким напитком, сначала он почувствует энергетический подъем, а потом, наоборот, резкий спад настроения и тонуса, в итоге, как пояснила нейропсихолог, ему станет еще хуже, чем раньше.