Новости

Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов 10:15
Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19 10:14
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду 10:09
В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл 10:08
Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве 09:52
Роман Широков принес извинения избитому арбитру 09:36
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль 09:17
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 09:06
Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение 09:02
В Москве воздух прогреется до +22 градусов 08:45
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии 08:37
Игры стран СНГ пройдут попозже 08:32
Эксперт назвала необратимые последствия у выздоровевших от COVID-19 07:48
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19 07:45
СМИ сообщили о массовых увольнениях медиков в США 07:36
Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку 07:25
Названы опасные для безналичного расчета места 06:45
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл драфт-лотерею НХЛ 05:21
Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая 05:20
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 09:02
Рубрика: Общество

Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые продукты, по мнению врачей, могут улучшить настроение, например, шоколад и бананы. Но далеко не только они. Как рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия, чтобы поднять настроение, нужно стимулировать мозг и эндокринную систему.

Фото: iStock
Названа самая полезная каша для снижения холестерина

В том числе, это можно сделать с помощью еды. Известно, что улучшить моральное самочувствие можно, съев шоколад и бананы. Но этому способствует и употребление в пищу жирных сортов рыбы способствуют, так как в них содержится йод.

Сюда же можно отнести морскую капусту, богатую многими витаминами, влияющими на работу надпочечников, которые в свою очередь оказывают действие на выработку адреналина и норадреналина, задающих жизненный тонус. Хороши в этом плане и орехи, особенно грецкие и фисташковые, причем, 50 граммов в сутки будет достаточно.

Также врач рассказала о продуктах, ухудшающих настроение. Это энергетические напитки, ведь кофеин и таурин вреден, "благодаря" последнему одна банка с энергетиком приравнивается к десяти чашкам кофе.

Если человек выпьет банку с таким напитком, сначала он почувствует энергетический подъем, а потом, наоборот, резкий спад настроения и тонуса, в итоге, как пояснила нейропсихолог, ему станет еще хуже, чем раньше.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
Глава ВОЗ рассказал о "проблесках надежды" в борьбе с COVID-19
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше