Осенью мы можем столкнуться с новыми штаммами гриппа

Гадание на штаммах
Говоря простым языком - это грозит тем, что сезонная вспышка гриппа может оказаться серьезной.
Откуда берутся такие прогнозы? Никакого гадания на кофейной гуще: эксперты ВОЗ мониторят распространение вирусов гриппа по всему миру (в России этим занимаются в НИИ гриппа), информация, приходящая из разных стран, обобщается, и дважды в год ВОЗ выдает прогноз: какие именно штаммы с наибольшей вероятностью будут циркулировать будущей зимой. Для стран, находящихся в Северном полушарии, такой прогноз выдается в конце февраля - марте. По рекомендации ВОЗ в вакцину от гриппа для грядущей прививочной кампании вошли эти три новых штамма - значит, если вовремя сделать прививку, можно себя обезопасить. Это важно еще и потому, что осенью может вновь подняться заболеваемость коронавирусом.
Кто в гости к нам
Сообщение ВОЗ о штаммах - это не просто сведения, это руководство к действию. Названные ВОЗ штаммы включаются в состав противогриппозных вакцин. У стран есть время на наработку препаратов и проведение прививок. В сезоне 2020-2021 годов ВОЗ предложила использовать квадривалентные вакцины, содержащие четыре штамма вируса гриппа:
- A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;
- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
- B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Из всего перечня только штамм B/Phuket входил в состав вакцины и в прошлом, и позапрошлом году. Остальные - новые.
Почему нужна прививка
"Настоятельно рекомендую в этом году делать прививку от гриппа. Штаммы гриппа, которые мы ожидаем в этом году, совершенно новые, они будут отличаться от прошедшего сезона, - пояснил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. - И это говорит о том, что большинство населения будет неиммунно, не защищено от тех вирусов, которые мы ожидаем в нашей стране".
Эпидемиологи волнуются еще по одной простой причине: мы еще не освободились от коронавируса. Осенью мы можем столкнуться с "наложением" двух инфекций - гриппа и коронавируса.
Как пояснял "РГ" советник главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев, пока не изучено, может ли человек заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом и, если это произойдет, как это отразится на тяжести течения заболевания. Вот почему, пока вакцина от "короны" только на подходе, важно защититься хотя бы от гриппа - этим снижается риск тяжелого заболевания.
Вакцина будет вовремя
Андрей Загорский, гендиректор "Нацимбио" (оператора Нацкалендаря прививок):
- В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020/2021 годов для Северного полушария. Мы получили новые штаммы вирусов гриппа от ВОЗ еще в марте, и тогда же наши предприятия приступили к наработке антигена для актуального состава вакцин, которые будут применяться грядущей осенью.
Мы готовимся к плановым поставкам, которые, как обычно, начнутся не позднее августа. В России массовая иммунизация проводится российскими безопасными препаратами, подтвердившими свою эффективность в прошлых эпидемических сезонах по гриппу и ОРВИ. Они созданы полностью из отечественных компонентов.
1. Кому необходимо прививаться против гриппа?
Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей находятся в зоне повышенного риска. ВОЗ рекомендует вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с некоторыми хроническими заболеваниями (бронхолегочными, диабетом), у которых грипп приводит к тяжелым осложнениям. Также вакцинироваться должны медработники - как для своей защиты, так и для снижения риска заражения уязвимых к вирусу пациентов.
2. Насколько опасен грипп?
Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти при диабете, болезнях сердца, хронической обструктивной болезни легких. Каждый год в мире от гриппа умирают около 60 000 человек в возрасте старше 65 лет.
3. Почему иногда заболевают и те, кто сделал прививку?
Эффективность вакцины в разные годы может быть разной - это зависит от видов циркулирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины. Кроме того, степень защиты, полученной при прививке, зависит от состояния здоровья и возраста, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.
4. Может ли вакцина вызвать грипп?
Инъекция вакцины не может вызвать грипп, поскольку в ней не содержится живого вируса. Вакцины против гриппа используются уже более 50 лет, их получают миллионы людей. Каждый год национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем выдать на нее лицензию. Также в странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных явлений после иммунизации.
5. Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?
Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год циркулируют и старые, и новые штаммы. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем ослабевает. Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный период вирусов.
6. Когда лучше делать прививку?
Лучше всего до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.