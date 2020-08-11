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11.08.2020 10:27
Рубрика: Экономика

Временные рабочие места помогут обеспечить занятость в 79 регионах

Текст: Алексей Дуэль

Временные рабочие места для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения, будут созданы в 79 регионах России, сообщила пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, Роструд заключил соответствующие соглашения с местными властями.

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"Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особенностей и готовности субъектов федерации к созданию таких рабочих мест с учетом эпидемических показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также потребности региона в федеральном софинансировании, - объяснила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. - Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест".

Сейчас региональные власти заняты поиском подходящих вакансий для временной занятости и заключением договоров с работодателями. При включении в программу компании смогут получить компенсации части расходов на выплату зарплату временным работникам. Всего правительство выделило на эти цели 4 млрд рублей из резервного фонда.

По данным Минтруда, наибольший объем субсидий предоставлен Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям. Контролировать расходование этих денег будет Роструд.

По условиям программы перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют органы исполнительной власти региона России, а также органы местного самоуправления, исходя из своих потребностей и специфики региона. Центры занятости населения на местах заключают соглашения с работодателями и направляют к ним граждан, нуждающихся в источниках заработка. Как уточнили в Минтруде, временная занятость на может продолжаться больше трех месяцев.

"Заработную плату устанавливает работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации, - добавили в Минтруде. - При этом за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Безработные граждане, занятые на общественных работах, могут продолжать получать пособие по безработице".

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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