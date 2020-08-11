Верховный суд РФ обратил внимание своих коллег на слишком маленькие суммы, назначаемые в последнее время гражданам, которых юристы называют "пострадавшей стороной".

Речь идет о требованиях компенсации так называемого морального ущерба, которые граждане предъявляют в связи с гибелью близких, травмами на производстве, некачественными товарами или незаконными увольнениями. Сегодня практически в каждом гражданском и почти в каждом уголовном деле есть строчки про компенсацию морального вреда.

Недавно районный суд в небольшом уральском городе рассматривал иск семьи погибшего на рабочем месте электрика. Виновным в гибели отца большой семьи был признан инженер по технике безопасности местной фирмы. Уже после приговора семья погибшего потребовала возмещения морального вреда, так как потеряла родного человека. И получила. Сумма оказалась издевательской - двадцать тысяч рублей. Зато в соседнем районе браконьер за жизнь убитой лосихи по решению суда заплатит почти полмиллиона рублей.

О том, сколько "стоит" жизнь и здоровье человека по судебному "прейскуранту", юристы спорят не первый год. И в каждом отдельном случае размер морального вреда определяет конкретный судья для конкретного случая.

Статистику о компенсациях морального вреда озвучивала в прошлом году Ассоциация юристов России. Так вот, по подсчетам АЮР, крупных взысканий, когда назначаются миллионы рублей, - единицы, которые "правовой погоды не делают".

Ассоциация юристов, говоря о мизерных компенсациях, в свою очередь, ссылается на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ. По ней средний размер компенсации за жизнь и здоровье в прошлом году составил 84 тысячи рублей.

В основном, за вред здоровью или потерю близкого человека граждане получают по решениям судов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей

В основном, за вред здоровью или потерю близкого человека граждане получают по решениям судов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. И получили такие выплаты по всей стране всего 14 тысяч человек. На этом фоне отдельные юристы и организации уже настоятельно требуют пересмотра сложившейся практики.

Есть интересное предложение - устанавливать пожизненную компенсацию за причинение морального вреда из-за ущерба здоровью. В таком предложении есть смысл. Ведь если гражданин стал тяжелым инвалидом, то морально мучиться от увечья он через год не перестанет. Есть пожелание, чтобы сумма возмещения ущерба за жизнь начиналась с определенной цифры, но - с шестью нолями. В любом случае назначаемая судами компенсация за жизнь в десять-пятьдесят тысяч рублей уже стойко вызывает возмущение и пострадавших, и юридического сообщества. Пока же выплата даже малой компенсации предусмотрена один раз.

За увеличение размеров компенсации морального вреда выступают уже и в Верховном суде страны. Есть даже пример, когда именно Верховный суд РФ по собственной инициативе присудил компенсацию морального вреда в 2,3 миллиона рублей вместо изначально заявленных 150 тысяч. При этом, суд сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также на практику Европейского суда по правам человека.

Разберемся, из чего сегодня складывается сумма морального вреда. По нашему Гражданскому кодексу моральный вред - это один из способов защиты гражданином его нарушенных прав. Суд принимает во внимание степень вины нарушителя, а также характер физических и нравственных страданий потерпевшего. В законе сказано, что судья "выносит решение с учетом требований разумности и справедливости".

Так за что можно требовать компенсации морального ущерба? Все основания перечислены в Гражданском кодексе и других законах. Это - нарушение тайны завещания, нарушение личных неимущественных прав автора, нарушение прав потребителя, нарушение прав из-за ненадлежащей рекламы, невыполнение турагентством условий договора с гражданином, нарушение прав человека разглашением "информации ограниченного доступа", нарушение прав гражданина дискриминацией в труде, незаконное увольнение, ущерб здоровью и гибель человека.

Требовать компенсации морального вреда можно не всегда, а только если сложатся сразу несколько обстоятельств. Это страдания человека из-за нарушений его прав, бездействие или незаконные действия тех, кто страдания причинил, и доказанная вина причинителя вреда. Вне зависимости от вины причинителя вреда можно требовать компенсацию только в случае, если вред жизни и здоровью причинен источником повышенной опасности, если человека незаконно осудили или разгласили про него сведения, порочащие его честь.

Верховный суд в материалах пленума добавил к списку нравственные переживания в связи с утратой родственников, невозможность продолжать активную общественную жизнь, потерю работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, физическую боль и прочее.

Самая маленькая компенсация за смерть человека его близким составила 5 тысяч рублей

Сегодня сумма компенсации морального вреда носит оценочный характер, потому что в российском законодательстве нет четких критериев для его определения. Для зарубежных судов взыскание высоких сумм компенсации морального вреда - норма. Но там подобные требования рассматриваются уже долгие годы. В нашей стране сам институт компенсаций морального вреда существует всего 27 лет. Для судебной системы это небольшой срок. Самая маленькая компенсация за смерть человека его близким составила 5 тысяч рублей, а самая большая - чуть ниже восьми миллионов.

Понятно, что назвать точную цифру пока невозможно - надо слишком много менять в законодательстве, но определить нижние границы цены страданий давно пора.